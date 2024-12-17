Частина північнокорейських солдатів, відправлених до РФ, вже були вбиті на території Курської області Росії.

У США підтверджують, що військові КНДР на території Курської області РФ вже зазнають втрат. Водночас потенційне перекидання північнокорейських солдатів на територію України вважатиметься посиленням ескалації, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових", – заявив він під час брифінгу, коментуючи інформацію про загибель солдатів з КНДР у війні РФ проти України.

За його словами, у США обізнані про те, що частина військовослужбовців, яких Пхеньян надіслав до Росії, була вбита у боях на території Курської області РФ.

Відео дня

"І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї", – акцентував речник Держдепу США.

Участь військ КНДР у війні Росії проти України

Восени стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії кілька тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні проти України. Вони вже брали участь у боях і зазнали перших втрат.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Згодом у розвідці розповіли, що упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Вас також можуть зацікавити новини: