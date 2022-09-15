Загалом у звільнених населених пунктах області співробітники СБУ провели перевірку близько 7 тис. осіб.

Після деокупації Харківщини Служба безпеки України затримала 16 колаборантів та виявила списки усіх "посадовців" окупаційних адміністрацій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Служба безпеки продовжує масштабні стабілізаційні заходи у прифронтових районах сходу України. Тільки за останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження і затримано 16 місцевих колаборантів", - мовиться у дописі.

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Вже 13 з них повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та для 11 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько 7 тис. осіб.

"Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації та осіб, які співпрацювали з ними", - йдеться у повідомленні.

Крім того, виявлено реєстри "податкової служби" загарбників.

"До цих "документів" окупанти вносили всі комерційні структури та їх керівників, які фінансували збройну агресію проти України через сплату так званих "податків" до бюджету РФ", - зазначили у Службі.

Повідомляється, що під час слідчих дій за місцями перебування зловмисників було вилучено покинуту окупантами "касу" з російськими банкнотами на понад 21 млн руб і документальні матеріали з доказами злочинних дій на користь країни-агресора.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та колабораційну діяльність, тривають досудові розслідування.

Раніше у поліції Харківщини заявили, що в Балаклії російські загарбники війська влаштували катувальні канцтабори.

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