Ділки налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російських локомотивів.

Служба безпеки України ліквідувала ще одну тіньову схему продажу українських товарів для військової промисловості країни-агресора.

Як повідомив прес-центр СБУ, оборудку організував мешканець Сумщини - власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Зазначається, що його спільник - колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська.

В спецслужбі поінформували, що зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці, готову продукцію невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

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"На території країни-агресора зловмисників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувались за товар і переправляли його підприємствам "Росзалізниці", зокрема у тимчасово окупованому Криму. "Звичайна" вартість одного агрегату становила 850 дол. Втім, організатори "схеми" продавали його росіянам за вдвічі вищою ціною, оскільки в РФ існує гостра нестача відповідних комплектуючих через санкції. Надалі ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт", - мовиться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що обох фігурантів викрито на спробі переправлення до РФ нової партії стартерів у кількості 50 одиниць. Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання затриманих виявлено мобільні телефони, комп’ютери, фінансово-господарську і технічну документацію із доказами злочинної діяльності, а також гранату Ф-1 із запалом.

Повідомляється, що наразі зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Обидва фігуранта – під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми.

Діяльність колаборантів в Україні

Раніше СБУ встановила особи двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України. На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва, він отримав від них завдання влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні, щоб збирати та передавати в РФ розвіддані.

Також було затримано зрадника, який збирав для ворога інформацію про наявне в Україні західне озброєння та системи протиповітряної оборони.

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