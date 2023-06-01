Російський "кріт" збирав інформацію про західне озброєння та ППО / фото СБУ

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали зрадника, який збирав для російських загарбників інформацію про наявне в Україні західне озброєння та системи протиповітряної оборони. 

Як повідомляє СБУ, зрадника викрили у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України. 

"Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. 

Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. 

"Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах", - сказано у повідомленні. 

Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України. 

"У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ", - зазначили в СБУ. 

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. 

"Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі", - наголошується у повідомленні. 

Також встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер "Телеграм". 

Фото Російський ''кріт'' збирав інформацію про західне озброєння та ППО 01 червня 2023
Фото Російський ''кріт'' збирав інформацію про західне озброєння та ППО 01 червня 2023
Фото Російський ''кріт'' збирав інформацію про західне озброєння та ППО 01 червня 2023
Фото Російський ''кріт'' збирав інформацію про західне озброєння та ППО 01 червня 2023
Фото Російський ''кріт'' збирав інформацію про західне озброєння та ППО 01 червня 2023

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ.  На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиню 2 статті 111 "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" Кримінального кодексу України.

"Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні. 

Російські шпигуни в Україні - останні новини

Російська Федерація наплодила в Україні своїх шпигунів, яких виявлять як в правоохоронних та державних органах, так і серед цивільних.

Так, 30 травня СБУ встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України, одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій.

Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв. На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: