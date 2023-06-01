Затримано мешканця Бахмута, який за вказівкою російського куратора, вступив у лави Сил оборони на Дніпропетровщині, щоб збирати інформацію.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали зрадника, який збирав для російських загарбників інформацію про наявне в Україні західне озброєння та системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє СБУ, зрадника викрили у результаті багатоетапної спецоперації у прифронтових районах України.

"Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту.

Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

"Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах", - сказано у повідомленні.

Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України.

"У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ", - зазначили в СБУ.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

"Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії і затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі", - наголошується у повідомленні.

Також встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер "Телеграм".

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиню 2 статті 111 "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" Кримінального кодексу України.

"Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Російські шпигуни в Україні - останні новини

Російська Федерація наплодила в Україні своїх шпигунів, яких виявлять як в правоохоронних та державних органах, так і серед цивільних.

Так, 30 травня СБУ встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України, одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій.

Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв. На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва.

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