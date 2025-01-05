Путін зрозумів, що не буде застосовувати ядерну зброю, бо це матиме наслідки, але використовуватиме цю тему як погрозу, як демонстрацію сили.

РФ могла застосувати ядерну зброю, коли було прорвано російську оборону на Харківщині і вся окупаційна операція російського диктатора Володимира Путіна перебувала на грані краху.

Про це повідомив генерал, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років Микола Маломуж в ефірі телеканалу Київ24. За його словами, йдеться про можливий намір РФ в другій половині 2022 року застосувати ядерну зброю проти України і світу.

Він зазначив, що це було під час наступальних операцій Сил оборони на Харківщині, коли українські війська прорвали російську оборону і рухалися прямо на Луганськ. "Передбачався крах всієї операції окупанта. Путін не мав альтернатив і передбачав можливість нанесення або тактичних, а якщо буде протистояння з НАТО, то і балістичних ударів. Але на той період були зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна в Москві і Путіна в Пекіні. Під час них керівник Китаю жорстко попередив Путіна про не застосування ядерної зброї у будь-яких форматах",- сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

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Маломуж зазначає, що йшлося про наслідки таких дій Росії - це призведе до глобальної комфронтації і війни, такі дії знищать людство. За його словами, Китай тоді попередив, що як тільки Росія почне розгортати такі засоби озброєння, то Китай стане на сторону НАТО в разі протистояння із ядерною загрозою Путіна. "І Путін відступив", - підкреслив Маломуж.

За його словами, зараз йдеться про перекриття для Росії контрабандних каналів для постачання комплектуючих для російських ракет різних типів.

Він наголосив, що на сьогодні всі ядерні країни контролюють процеси підготовки до можливих ядерних випробувань, а тим більше застосування ядерної зброї Росією.

"Тепер Росія і Путін зокрема, стали дуже небезпечні для світу. Бо погрози це реальний виклик світу. Тут вже ніякі вигідні газові, технологічні угоди з Китаєм не працюють, бо йдеться про знищення всіх", - сказав Маломуж.

За його словами, Путін зрозумів, що не буде застосовувати ядерну зброю, бо це матиме наслідки, але використовуватиме цю тему як погрозу, як демонстрацію сили.

Ядерна зброя Росії

Російські погрози ядерною зброєю досить серйозно сприймалися адміністрацією президента США Джо Байдена. Від її застосування проти України Путіна, ймовірно, утримав Китай, заявляв державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Вашингтон був "дуже стурбований" російськими погрозами. За даними американців, Путін принаймні "розглядав" варіант із застосуванням ядерної зброї проти України. Блінкен зазначив, що це дуже серйозно, коли загроза застосування ядерної зброї зростає з 5 до 15 відсотків.

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