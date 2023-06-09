Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни, але цей прогноз не збувся. Однак в ГУР впевнені, що це станеться, "коли ще буде тепло".
Про це в інтерв'ю "УП" повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Коментуючи прогнози Буданова, Юсов наголосив, що він озвучував ймовірний сценарій.
"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими", - зазначив Юсов.
На уточнювальне питання, на яку дату зараз можна скорегувати цей прогноз, представник ГУР відповів: "Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони, я гадаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але, думаю, що буде тепло".
Україна готується звільняти Крим - що відомо
Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що наші військові зайдуть до Криму навесні 2023 року. Своєю чергою, міністр оборони Британії Бен Воллес вірить в те, що Збройні Сили України цілком здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця року.
Президент Зеленський заявляв, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.