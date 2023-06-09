Втім, обговорювати конкретні дати під час активної фази бойових дій некоректно.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни, але цей прогноз не збувся. Однак в ГУР впевнені, що це станеться, "коли ще буде тепло".

Про це в інтерв'ю "УП" повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Коментуючи прогнози Буданова, Юсов наголосив, що він озвучував ймовірний сценарій.

"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими", - зазначив Юсов.

На уточнювальне питання, на яку дату зараз можна скорегувати цей прогноз, представник ГУР відповів: "Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони, я гадаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але, думаю, що буде тепло".

Україна готується звільняти Крим - що відомо

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що наші військові зайдуть до Криму навесні 2023 року. Своєю чергою, міністр оборони Британії Бен Воллес вірить в те, що Збройні Сили України цілком здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця року.

Президент Зеленський заявляв, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

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