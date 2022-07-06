За словами президента, тривалість війни, у тому числі залежить від того, як світ тисне на Росію та як підтримує Україну.

Тривалість війни та терміни повернення українців на Батьківщину залежать від кількох факторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу у Києві.

"Це не зовсім конфлікт і вже не військовий конфлікт, це відкрита терористична акція з боку РФ. І навіть війною складно назвати, враховуючи ті наслідки... те що робили ці люди або нелюди, військові РФ з цивільними людьми нашої держави. І від цих наслідків, мені здається, сьогодні залежить, чи довго буде ця війна, чи зрозуміє РФ, що вона накоїла. Коли вона це зрозуміє остаточно і почне залишати нашу територію", – сказав він.

"Друге, від чого це залежить. Тому що перший – це дуже гуманний момент, я в нього не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Друге – це, як весь світ тисне на Росію, і витісняє їх з нашої землі. Ми – на полі бою. Весь світ – санкційно, політично, а також допомогою та швидким постачанням нам зброї, посилюючи нас, і все це роблячи саме разом. Тому відповідь на це питання залежить від нас всіх, як швидко ми зможемо це зробити і як швидко ми змусимо Росію думати про мир, тому що ми вважаємо, що вони навіть не почали про це думати. Вони ще не відчувають потужних наслідків санкцій, вони точно будуть, але вони їх обходять, тому що, на жаль, деякі союзники ще є, які допомагають РФ або їх бізнесу", – пояснив Зеленський.

Так само, за словами президента, це залежить і від безпекової ситуації в нашій країні, в тому числі від ракетних ударів.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все ж таки, можливо я дуже наполегливий, але все ж таки безпека неба - пріоритетна. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретичне, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо. Тому що це дасть змогу повернутися додому жінкам, дітям", – пояснив глава держави.

Крім того, як додав президент, це залежить і від українців, тому що "велика кількість людей розуміють, що краще, ніж дома, не буде, і тому вони повертаються".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, в якому випадку Росія припинить воювати з Україною.

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