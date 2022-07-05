Росії буде дуже складно, якщо санкції проти неї запровадять всі держави світу, зазначив президент України.

Російська Федерація припинить війну проти України, якщо всі держави світу одночасно запровадять антиросійські санкції.

У разі запровадження всіма країнами світу антиросійських санкцій, РФ буде дуже складно, і вона припинить широкомасштабний конфлікт, розповів український лідер під час щорічного урядового круглого столу The Economist.

Очільник нашої держави зазначив, що світу буде непросто.

"Якщо всі санкції, які вводять окремо Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, якщо всі ці санкції будуть введені без винятків. Я впевнений, буде не просто світу, але буде дуже складно Росії, і вона припинить цю війну", - сказав президент.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що російська влада розглядає Україну як плацдарм для захоплення інших держав, тому забезпечити безпеку нашій країні - це дати її усій Європі.

Нагадаємо, Росія наважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник обстрілював воєнні та цивільні об’єкти, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка держав світу підтримали Україну та запровадили проти РФ нові санкції.

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