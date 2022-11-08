За його словами, "розв'язка подій" у місті станеться найближчими днями.

Колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни поставили на чолі окупованої Херсонщини, несподівано заявив, що у Херсоні найближчими днями "очікують розв'язку подій".

Як зазначив зрадник, на фронті нібито спостерігається затишшя, втім згодом видав, що все не так просто для окупантів. Загарбники готові "до будь-яких рішень, навіть найскладніших".

Як передає російський канал "Дождь", 18 жовтня командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін назвав ситуацію в регіоні "непростою" і заявив, що не виключає прийняття "непростих рішень" щодо Херсона.

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Війна - новини: ситуація на Херсонському напрямку

На півдні триває контрнаступ ЗСУ, українські бійці б'ють по логістичних шляхах противника, якими угрупованню окупантів перекидають боєприпаси та техніку.

У відповідь Росія відправила на Херсонський напрямок десятки тисяч підготовлених бійців і частково мобілізованих. Останні, за задумом Кремля, повинні будуть прикривати боєздатні частини в разі прориву оборони.

Разом з тим росіяни пустили чутки про нібито готовність "евакуюватися" на лівий берег Дніпра. 3 листопада гауляйтер Стремоусов заявив про "непросту ситуацію" у місті, а із захопленої ОВА зник триколор.

Напередодні окупанти стверджували, що закрили рух через Дніпро для цивільного транспорту.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни насправді просто роблять вигляд "відступу": "Ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоб створити для себе правильно побудовану оборону".

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня.

У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

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