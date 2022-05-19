У результаті нападу загинули дві особи, пошкоджені споруди атомної електростанції.

Командиру військової частини РФ, яка захоплювала Запорізьку АЕС, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє у Facebook Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора заочно повідомлено про підозру командиру військової частини Федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи командування однією із двох батальйонно-тактичних груп збройних сил та національної гвардії РФ, віддав наказ про напад та силове захоплення із застосуванням зброї Запорізької атомної електростанції у м. Енергодар.

В повідомленні сказано, що підозрюваний також безпосередньо брав участь у захопленні, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам ст. 56 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту", - зазначає Офіс генпрокурора.

В повідомленні сказано, що у результаті цього нападу загинули дві особи, пошкоджені споруди атомної електростанції.

Нагадаємо, окупанти маскують сліди своїх обстрілів на Запорізькій АЕС.

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