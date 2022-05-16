Працівникам станції заборонено приходити на роботу з телефонами.

Окупанти намагаються приховати докази обстрілу ними будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Про це повідомив Енергоатом у своєму Telegram-каналі.

"Запорізька АЕС, 15 травня. Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж усього периметра АЕС вирито окопи, розміщено мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

Водночас загарбників в Енергодарі, за інформацією підприємства, стало значно менше.

"...адже на Донбас потрібне свіже м'ясо. Американська військова техніка вже активно спалює рашистську нечисть з планети Земля. Впевнені, що така доля скоро наздожене орків та їхніх поплічників, які засіли в Енергодарі. І все буде Україна", - підсумували в Енергоатомі.

Окупація Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, від 4 березня Запорізька АЕС та місто Енергодар тимчасово захоплені окупантами. На майданчику станції було розміщено важку техніку і боєприпаси.

Російські військові заборонили керівникам електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах. Повідомлялося, що представники російського "Росатома" вимагали щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.

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