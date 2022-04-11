Через окупацію станції російськими військами неможливо забезпечити безпечну експлуатацію АЕС.

Захоплена росіянами Запорізька АЕС працює, а Енергодар перебуває під постійним терористичним тиском військ РФ.

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в інтерв'ю LIGA.net.

Значна частина Запорізької області була окупована в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Включно з атомною електростанцією в Енергодарі.

"Запорізька АЕС працює. Ситуація складна, бо всі працюють під дулом автомата. Так само намагаються завести людей в міськраду і захопити систему управління. Енергодар перебуває під постійним терористичним тиском", - заявив він.

На думку Старуха, росіяни самі підуть з АЕС, коли ЗСУ будуть звільняти Запорізьку область.

"Енергодар розташований у такому місці, що це – глухий кут. І залишатися в ньому немає сенсу. Для них атомна станція – як валіза без ручки. Там нічого не зробиш", - додав він.

Як відомо, присутність працівників російської атомної корпорації "Росатом" на Запорізькій АЕСстановить загрозу ядерної та радіаційної безпеки. Через окупацію станції російськими військами неможливо забезпечити безпечну експлуатацію АЕС.

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