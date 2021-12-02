Генерал Павлюк наголосив, що Bayraktar не заходять на непідконтрольну територію.

Бойові турецькі безпілотники Bayraktar постійно працюють на Донбасі – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Проте на непідконтольну територію вони не заходять.

Про це заявив командувач Операцією Об’єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Командувач запевнив, що Україна дотримується усіх домовленостей.

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"Bayraktar постійно працюють, але працюють як це визначено всіма нашими угодами – не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю противника. Вони (бойовики, - УНІАН) пробують протидіяти Bayraktar, але наразі всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують задачі", – наголосив Павлюк.

Користь від турецьких безпілотників для українських захисників - дуже велика. Україна чітко вивчила усі об'єкти супротивника, його позиції, склади і скупчення техніки, говорить командувач ООС.

"Прекрасна машина, яка дає нам можливість повністю спостерігати за діяльністю супротивника", – додав Павлюк.

Нагадаємо, як писав УНІАН, наступного року Україна додатково придбає безпілотники Bayraktar для потреб Збройних Сил.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в нашій державі можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.

Зазначимо, нещодавно російський президент Володимир Путін обурився проведенням військових навчань у Чорному морі та м’якою реакцією Європи на застосування Україною дронів Bayraktar з метою захисту позицій на Донбасі.

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Автор: Вікторія Гордієнко