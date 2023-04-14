"Єдинорос" Віктор Водолацький від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримує російських загарбників.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького, який виконує завдання Кремля щодо поширення окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганщини.

Як повідомили в СБУ, депутат входить до складу прокремлівської фракції "Єдиної Росії" і з початку повномасштабного вторгнення публічно підтримує російських загарбників.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року він незаконно перетнув державний кордон та "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.

Відео дня

За даними СБУ, під час поїздки він організував роздачу місцевим колаборантам партквитків "єдиноросів" і закликав "депутатів ЛНР" уніфікувати "законодавство" квазіутворення за російським зразком.

"Також Водолацький відвідав місця базування окупантів на східному фронті. Там він знявся у пропагандистському відео, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях Сил оборони. Крім того, російський депутат регулярно організовує "добровільний" збір матеріально-технічної допомоги на потреби окупантів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що Водалицький призначений Москвою куратором так званих "гуманітарних центрів Єдиної Росії" у захоплених районах Луганщини. Головне призначення цих ворожих осередків - розповсюдження кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям "гумдопомоги" із країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили депутату Держдуми РФ про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, з використанням засобів масової інформації).

Підозри росіянам через агресію проти України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Служба безпеки України оголосила про підозру керівникові "Росавіації" Олександру Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

Раніше за сприяння повномасштабному вторгненню РФ в Україну СБУ повідомила про підозру генеральному директорові компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову. Він організував доставку залізницею бронетехніки та особового складу російської армії до державного кордону України та на тимчасово окуповані території.

А голову слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна звинувачують у створенні на захоплених територіях України органів "судочинства" і сприянні масовим репресіям українців.

Вас також можуть зацікавити новини: