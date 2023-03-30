Злочинець сприяв міноборони країни-агресора в перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України та на територію захопленого Криму.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника Федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

Як повідомили в СБУ, підсанкційний очільник Росавіації сприяв міністерству оборони країни-агресора в перекиданні окупаційних угруповань у напрямку державного кордону України, а також на територію захопленого Криму.

Зазначається, що для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

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"З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів "Платов" у Ростовській області та "Сімферополь" понад 3 тис. військових та велику кількість боєприпасів. У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні в бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику Росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Злочини російських чиновників проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ повідомила про підозру генеральному директорові компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову за сприяння повномасштабному вторгненню РФ в Україну. Зокрема, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

Також українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів керівникові російської ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він за підтримки російської влади займався вербуванням, підготовкою та управлінням підлеглих йому найманців, яких потім використовували у війні проти України.

Окрім цього, підозру оголошено голові слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін. Його звинувачують у створенні на захоплених територіях України органів "судочинства" і сприянні масовим репресіям українців.

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