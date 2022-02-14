Вони обидва направлені до Ради Думи.

Профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав відразу два варіанти постанови про звернення палати до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

"Комітет пройшов, прийняті дві постанови. Який вносили КПРФ, за нього проголосували троє членів комітету. Друге внесли [перший заступник голови комітету Віктор] Водолацький і [заступник голови Комітету Артем] турів", - сказало джерело агентства.

За словами джерела, другий варіант звернення передбачає заклик до Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР", але після консультацій з МЗС на предмет дотримання міжнародних домовленостей, включно з Мінськими угодами.

Раніше повідомлялося, що Рада Держдуми Росії може прийняти рішення щодо звернення до Володимира Путіна з приводу визнання окупованих частин Донбасу "незалежними" 14 лютого.

Визнання Росією "ЛДНР": що відомо

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

В Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не коментуватимуть його до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР".

У МЗС України вже відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання "ЛДНР" незалежними, назвавши таку ініціативу "частиною розхитування".

Згодом партія Путіна запропонувала офіційно постачати зброю бойовикам "ЛДНР".

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