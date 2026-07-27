В Удмуртії заявили про наймасовішу атаку дронів: під ударом була стратегічна нафтобаза

Місто Сарапул в Удмуртській Республіці розташоване за 2000 кілометрів від українського кордону.

У російському місті Сарапул в Удмуртській Республіці, яке розташоване за 2000 кілометрів від українського кордону, 27 липня пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Губернатор Удмуртії Олександр Бречалов підтвердив атаку і заявив, що ППО "відбиває наймасштабнішу за останній час атаку на об’єкти" республіки.

Він заявив, що було збито кілька безпілотників, а на місцях влучень працюють оперативні служби.

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Водночас Telegram-канал Astra пише, що в Удмуртії, ймовірно, було атаковано комбінат "Пріоритет" – стратегічна нафтобаза "Росрезерву", на якій зберігаються великі запаси палива на випадок надзвичайних ситуацій або військових потреб.

Зазначається, що комбінат "Пріоритет" (раніше відомий як "Горизонт") – це стратегічний об’єкт закритого типу, який виконує функції великої нафтобази державного значення. Він розташований у селищі Борок Камбарського району Удмуртії та перебуває під воєнізованою охороною.

"Головною функцією є довгострокове зберігання державного матеріального резерву – масштабних запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у спеціальних резервуарах на випадок надзвичайних ситуацій або військових потреб, через що дані про обсяги зберігання та керівництво повністю приховані", – пише Astra.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що в Сарапулі через атаку евакуювали персонал складу Wildberries. Як зазначається, склад не зазнав пошкоджень.

Атаки на РФ – останні новини

У ніч на 27 липня дрони атакували портову інфраструктуру в місті Ростов-на-Дону. За даними ЗМІ, під удар потрапила територія четвертого вантажного району порту АТ "Ростовський порт".

Атаку на Ростов уже підтвердив президент Зеленський.

"Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту", – зазначив він.

Також президент додав, що були завдані удари на великі відстані по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України.

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