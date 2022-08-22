За словами Наталії Гуменюк, контрнаступ полягає у виснаженні сил ворога.

Україна продовжує проводити контрнаступальні дії на Херсонщині, зменшуючи сили ворога, у тому числі боєприпаси, техніку та живу силу.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми досить системно і методично проводимо ті самі дії, які називаються контрнаступальними. Якщо всі чекали, що це буде підйом війська і маршовий прохід степами Херсонщини, то це даремно. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це в основному виснаження сил ворога. Чим ми і займаємось. І це знищення складів з боєприпасами, це знищення командних пунктів, удари по опорних пунктах, там, де він зосереджує свою силу, озброєння та техніку. Це все достатньо серйозно впливає на моральний дух війська", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти знайшли новий спосіб маскуванння пересування своєї техніки.

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