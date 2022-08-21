Люди на окупованих територіях вже навчились мати доступ до правдивої інформації.

Окупанти під час пересування військової техніки відключають мобільний зв’язок і інтернет на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на окупованій частині Херсонської області є можливість отримувати через інтернет інформацію з українських джерел.

"Інколи окупанти відключають мобільний зв’язок і інтернет. Це відбувається тоді, коли вони пересувають військову техніку. Але загалом інтернет є, інколи слабкий. Використовуючи VPN-сервіси, можна отримувати інформацію з українських інтернет-сайтів, месенджерів і повідомлень", - сказав Хлань.

За його словами, люди на окупованих територіях "вже навчились мати доступ до правдивої інформації".

Як повідомляв УНІАН, останнім часом російські окупанти на Херсонщині посилили фільтраційні заходи, а кількість людей, яких вони викрадають, збільшується.

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