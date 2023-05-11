За його словами, після Бахмута ЗСУ нібито увійдуть на територію Росії.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ "йде повним ходом". На Бахмутському напрямку для окупантів ситуація ускладнюється.

Так Пригожин прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо того, чому ЗСУ не поспішають у контрнаступ. Ватажок "Вагнера" назвав ці заяви "лукавими".

"Контрнаступ йде повним ходом. На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ заходять у фланги. На жаль, у частині місць це успішно у них виходить", - заявив Пригожин.

За його версією, "Вагнер" продовжує тиснути в Бахмуті, щоб захопити його повністю. Пригожин додав, що ЗСУ вже реалізують план вого контрнаступу. Не обійшлося без іронії.

"Для ЗСУ зараз важливо проламати Бахмутський напрямок. Наступними напрямками будуть Бєлгородська, Брянська області з виходом на територію РФ та Запоріжжя. Їм треба спочатку розібратися з Бахмутським напрямком і ПВК "Вагнер", закінчити цю історію і на підйомі зі всіх бойовим духом йти на Запоріжжя, Брянську та Бєлгородську (області - УНІАН). Тому, наступ ЗСУ почалося", - заявив Пригожин.

Він уточнив, що наступають нібито всі підготовлені для цієї операції частини разом з технікою. На його переконання, контрнаступ буде тільки розвиватися.

Натомість "Вагнер" нібито воює в умовах "снарядного голоду". Міноборони не надало необхідну кількість боєприпасів за домовленістю.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Україна офіційно не підтверджує, що ЗСУ розпочали очікуваний контрнаступ. Сьогодні президент Володимир Зеленський розповів, чому Україна і досі не починає контрнаступальних дій. За словами Зеленського, для цього українським військовим необхідно більше часу, зокрема й для отримання поставок обіцяної партнерами військової допомоги.

Крім того, президент заявив, що наразі не може говорити про те, що український контрнаступ забезпечить повне відновлення суверенітету України. Однак, в інтерв’ю ВВС глава держави наголосив, що українська армія робитиме усе, "щоб ворог побіг".

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