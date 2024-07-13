За словами політика, варто пам'ятати, хто суперник України.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що на даний момент відвоювати всю територію, яку окупувала Росія, для України неможливо. Про це він сказав під час розмови в Атлантичній Раді в межах свого візиту до Техасу після вашингтського саміту НАТО, передає Голос Америки.

"Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз", - зазначив Павел.

Також він відповів, чи достатньо наразі допомоги Україні, аби відвоювати захоплені території:

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"Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник".

За словами президента Чехії, Росія "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна разом з усією допомогою від партнерів.

"Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту", - підкреслив політик.

Війна в Україні - останні новини

Раніше у ГУР повідомили, що Росії стає все складніше приховувати справжні втрати на війні в Україні та шукати для ведення бойових дій додаткові ресурси.

"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", - зазначили у розвідці.

Своєю чергою журнал Foreign Policy написав, що західні країни допомагають Україні воювати, проте не перемагати. Тому аналітики скептично ставляться до того, що заходи, оголошені цього тижня, можуть переломити ситуацію на полі бою.

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