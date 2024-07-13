Зараз у нашій країні триває позиційна війна, зазначили західні експерти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і наша сторона може піти не на окремі великомасштабні контрнаступальні заходи, а контрнаступ може мати вигляд серії комплексних операцій упродовж кінця 2024 року та впродовж усього 2025-го.

Таким прогнозом поділилися аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). "Вихід із поточної позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських сил, а менш масштабні українські контрнаступальні операції надають можливості для досягнення оперативно значущих цілей без проблем, пов'язаних із проведенням більш масштабних контрнаступальних операцій", - зазначили експерти.

Аналітики вважають, що більш дрібні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять українським воїнам почати послаблювати здатність РФ використовувати ініціативу на полі бою раніше і швидше зменшити частину тиску на наших бійців.

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"...західні та американські офіційні особи оцінюють, що українські сили продовжать оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести великомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року", - додали в Інституті.

Важливі новини України щодо війни - сьогодні це варте уваги

На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що у нашої країни є резерв - 14 неукомплектованих бригад, у них немає потрібної зброї. За його словами, передачу необхідного озброєння схвалили партнери нашої країни, однак допомога надходить повільно.

За відомостями партизанського руху "Атеш", серед російських загарбників ширяться чутки, що українці створюють "ударний кулак", щоб восени здійснити прорив у бік поки що підконтрольного РФ Криму і перерізати створений противником сухопутний коридор на Херсонському напрямку.

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