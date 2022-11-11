Окупанти посилюють поліцейський терор.

На півдні України ворог продовжує переміщувати війська на лівий берег Дніпра.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

"Ворог продовжує перегрупування та здійснює заходи щодо переміщення військ на лівий берег Дніпра. Активно задіює інформаційний фронт, намагаючись виправдати свої маневри й звинуватити Сили оборони в шкоді місцевому населенню", - сказав він.

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Назаров додав, що обстановка в регіоні залишається складною та напруженою, але контролюється Силами оборони.

За його словами, окупанти продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають, та спричиняють максимальну шкоду транспортній і критичній інфраструктурі.

"Відносно місцевого населення окупанти посилюють поліцейський терор, забороняючи переміщення по населених пунктах, посилюючи гуманітарну кризу. Продовжують дообладнання системи оборонних рубежів, мінування доріг, об’єктів інфраструктури. Є факти підривів цивільного населення", - розповів спікер ОК.

Своєю чергою, підрозділи ЗСУ відпрацювали комплекс вогневих завдань протягом ночі, зокрема й по колонах ворожої техніки та по місцях зосередження підрозділів окупантів. Втрати дорозвідуються.

Що відбувається на півдні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на півдні підрозділи Збройних сил України знищили 50 окупантів, безпілотник "Орлан-10", три танки та самохідну гаубицю "Мста - С".

Разом з тим на Херсонському напрямку було звільнено 12 населених пунктів.

Сьогодні, 11 листопада, у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли підрозділи Збройних сил України.

Російських військовослужбовців, які залишилися у місті, закликали негайно здатися в полон.

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