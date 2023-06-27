Зокрема, уражені 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Також зазначається, що потужно відпрацювали українські артилеристи - минулої доби уражений пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога.

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України.

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"Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "Shahed" . Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні - останні новини

Минулої ночі російська армія завдала удару по Одещині ракетами морського базування "Калібр" та дронами-камікадзе. Два "Калібри" вдалося збити ще на підльоті до узбережжя. Водночас одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за підсумками минулого тижня загальні втрати ЗСУ на фронті виявилися у 8 разів нижчими, ніж у окупантів.

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