Росіяни вже відчувають на собі наближення українського контрнаступу.

ЗСУ завдають ударів по російських військових об'єктах в тилу, готуючись до майбутнього контрнаступу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують завдавати ударів по тилах в Луганській області", – йдеться в черговому зведенні ISW.

Зокрема ударів зазнали населені пункти Рубіжне і Троїцьке в Луганській області. Крім того, відомо про удари по російських тилах у Запорізькій області.

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Також повідомляється про посилення диверсійної діяльності в тилу російської армії в цьому регіоні.

"Російські джерела стверджували, що 14 квітня українські сили продовжували розвідувальну діяльність уздовж лінії Куп'янськ-Сватове", – повідомляє ISW.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за останню добу українські захисники ліквідували 460 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали вже близько 181,5 тисячі осіб.

Наразі основні наступальні зусилля окупанти зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там бійці ЗСУ відбили 56 атак ворога тільки за вчорашній день.

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