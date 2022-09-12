Окупанти не можуть евакуювати своїх поранених з правого берега Дніпра.

Російські окупанти у Херсонській області помирають від поранень через зруйновані логістичні маршрути.

Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко в ефірі телеканалу "Еспресо"

За його словами, росіяни не можуть евакуювати своїх поранених з правого берега Дніпра у Херсонській області.

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"Постійно ідуть бойові зіткнення і у РФ багато поранених, їх вивозити не можуть. Фактично, вони вмирають. Якщо пораненому у першу годину не надати допомогу, то його шанси вижити невеликі", - пояснив експерт.

Риженко додав, що зараз на правому березі Дніпра перебувають найбільш боєздатні підрозділи Росії.

"Це і повітряно-десантні війська, і сили спецоперацій, і морська піхота - сили берегової оборони. Обмеження в логістиці та відсутність боєприпасів дуже міцно б'ють по морально-психологічному стану особового складу. Я думаю, що успіхи ЗСУ в районі Харкова додають своєї справи", - зазначив він.

Експерт зазначив, що наразі на Херсонщині повторюється ситуація на Київщині станом на другу половину березня. Рашистам проблематично підвозити воду, їжу та боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що росіяни переміщують у Херсон "резерви", бо готуються до оборони через наближення ЗСУ

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