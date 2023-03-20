Внаслідок удару пошкоджено дев'ять багатоповерхівок.

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області. Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

"Ворог вночі вдарив ракетою по центру Краматорська - пошкоджено 9 багатоповерхівок", - повідомив Гончаренко.

Водночас, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. "Займаємось ліквідацією наслідків", - додав мер.

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Обстріл Краматорська 18 березня - що відомо

18 березня росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Окупанти поцілили у парк та ритуальну службу.

В результаті атаки двоє людей загинули та 10 отримали поранення. Обстрілом пошкоджено близько 10 житлових будинків та декілька автівок.

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