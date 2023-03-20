Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області. Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.
"Ворог вночі вдарив ракетою по центру Краматорська - пошкоджено 9 багатоповерхівок", - повідомив Гончаренко.
Водночас, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. "Займаємось ліквідацією наслідків", - додав мер.
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Обстріл Краматорська 18 березня - що відомо
18 березня росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Окупанти поцілили у парк та ритуальну службу.
В результаті атаки двоє людей загинули та 10 отримали поранення. Обстрілом пошкоджено близько 10 житлових будинків та декілька автівок.