Російські окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.

Російські загарбники вкотре обстріляли Краматорськ, внаслідок чого двоє осіб загинуло, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram. "Щонайменше дві людини загинуло і 5 поранено - наслідок обстрілу Краматорська. Це - оперативні дані на 17:15", - повідомив глава ОВА.

Кириленко зазначив, що росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу.

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За попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків та декілька автівок.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська, було пошкоджено шість багатоповерхівок.

Загинула одна особа, семеро дістали поранень.