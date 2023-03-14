Вже відомо, що поранення отримали дев'ять людей.

Кількість поранених у результаті ранкового удару по Краматорську 14 березня зросла до дев'яти.

"Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів - на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися", - повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає "Суспільне".

За його словам, на момент обстрілу у найбільш пошкодженому будинку жителі мешкали у семи квартирах. Всього у будинку 24 квартири.

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Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено 25 три- та п'ятиповерхових будинків, здебільшого у них вибиті вікна та пошкоджені покрівлі.

Обстріл Краматорська 14 березня - що повідомлялося

Як писав УНІАН, 14 березня російські віійська вдарили ракетою по центру Краматорська Донецької області. Вона влучила у трьохповерховий будинок.

Від отриманих травм у лікарні померла одна людина.

Комендуючи удар, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням.