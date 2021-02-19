Також Кравчук розповів про своє спілкування з ватажком бойовиків "ДНР".

Спілкування з бойовиками в рамках мінських переговорів відбувається, оскільки свого часу їх долучили до переговорного процесу.

Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

"Справа не в тому, з ким ти говориш. А справа в тому, що ти говориш. Це перше питання. Друге питання. Якщо свого часу було ухвалено рішення, що представники Пушиліна перебували в Тристоронній контактній групі і сиділи, і виступали там, вносили пропозиції, спілкувалися з усіма, і з Кравчуком, і не тільки, ми на це не звертаємо увагу, мовляв, представники Пушиліна - хороші, а сам Пушилін – поганий. Всі вони одним миром мазані", - сказав голова української делегації в ТКГ.

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Він також прокоментував спілкування в прямому ефірі росТБ з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Я з Пушиліним не спілкувався. Я задав йому одне запитання, яке є для мене принциповим – вони хочуть будувати там на неконтрольованому Донбасі якусь національну російську державу - і тоді нам з ними говорить загалом немає ніякої потреби, або вони хочуть все ж таки будувати або домовлятися з нами, як інтегрувати ті регіони в Україну на основі тих документів, які визначені і Нормандським форматом, і Мінськими домовленостями. Це зовсім різні речі", - сказав Кравчук.

Він також пояснив, чому з’являється на російських телеканалах.

"А чому я спілкуюся з каналами, я вам скажу. Я хочу донести до аудиторії… до речі, в мене дуже багато листів позитивних, водночас і від росіян з різних регіонів, які кажуть: "Нарешті ми дещо дізналися". Тобто я не в тому, що це треба з ними обійматися, треба говорити всім правду, захищати Україну, захищати національні інтереси і бути дисциплінованими у всьому, від А до Я", - зазначив Кравчук.

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Автор: Юрій Годован