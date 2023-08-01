На півострові загарбників перевели у стан високої бойової готовності, зазначили в ГУР Міноборони.

У тимчасово захопленому росіянами Криму загострюється протистояння між окупантами та мирними місцевими жителями, які мають проукраїнську позицію.

Систематичними стали атаки на військові об’єкти супротивників зі застосуванням пляшок з легкозаймистою сумішшю ("коктейлі молотова"), повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За його даними, більшість з таких атак організовують та втілюють у життя цивільні люди, які підтримують нашу країну.

"Щоб протистояти таким атакам особовий склад ЗС РФ переведено в стан високої бойової готовності. Ведеться моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно можуть бути причетними до подібних "інцидентів". Дозволено застосування фізичної сили та зброї", - зазначили у ГУР.

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В українській розвідці додали, що загарбники масово затримують людей, велика частина тих, кого позбавили свободи, - кримські татари.

"Низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти". Щодо тих, хто залишається на волі, застосовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу...", - повідомили у відомстві.

Важливі новини Криму - сьогодні це варто знати

Україна відмовилася від політико-дипломатичного шляху деокупації Криму після того, як РФ 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю. На півострові вже не раз лунали вибухи на військових об'єктах, зокрема, на аеродромах та складах боєприпасів, також кілька разів було серйозно пошкоджено збудований росіянами Кримський міст.

Наприкінці липня очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов висловився про деокупацію Криму. За словами Буданова, наші воїни вже скоро будуть на території півострова.

Варто зазначити, що, на думку військового експерта Владислава Селезньова, українські захисники, найімовірніше, не зможуть деокупувати Крим до Різдва.

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