Одна з ракет вночі поцілила у склад бутильованої води для потреб Херсонщини, серед загиблих там й 17-річний хлопець.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що під час нічної атаки на Кривий Ріг одна з ракет поцілила у склад бутильованої води, яка призначалася для мешканців Херсонщини. Одним із загиблих там виявився 17-річний хлопець.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що внаслідок чергового теракту росіян загинуло 11 жителів Кривого Рогу, а ще 28 – у лікарні. За його словами, ворожі ракети атакували і склад бутильованої води, яку збирали для потреб Херсонщини.

"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - розповів міністр.

Клименко уточнив, що під завалами на складі знайшли тіла сімох осіб, одному з них було 17 років. Крім того, троє поранених звідти наразі знаходяться в лікарні.

Водночас, як уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул під час атаки по багатоповерхівці загинуло 22-річне подружжя. "Давид та Ксенія… Закохана пара одружилася лише торік. Третього червня відсвяткували річницю весілля… За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі", - розповів він.

За словами Вілкула, дівчина працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів.

"Вона була єдина дитина в сім'ї. Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета", - додав він.

Удар по Кривому Рогу

Цієї ночі російські терористи здійснили чергову ракетну атаку по України. Зокрема, у Кривому Розі ракети поцілили у житлову п’ятиповерхівку та приватне підприємство.

У житловому будинку загинуло четверо людей, а на підприємстві - семеро. Загалом через нічний ракетний удар у Кривому Розі поранено майже 30 громадян.

За даними Дніпропетровської ОВА, наразі пошуково-рятувальна операція вже завершена. Фахівці проводять розбір конструкцій.

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