На відео видно, як рятувальники оперативно евакуюють людей з квартир в палаючому будинку.

Патрульна поліція показала, як проводились пошуково-рятувальні роботи в Кривому Розі на місці п'ятиповерхового житлового будинку, в який влучила російська ракета.

Відео операції оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в соцмережі. На відео видно, як рятувальники оперативно евакуюють людей з квартир та виявляють поранених.

В деяких випадках людей рятували, знімаючи з балконів.

Удар по Кривому Рогу

В ніч на 13 червня російські окупанти вдарили по Україні ракетами.У Кривому Розі одна з них влучила у житлову багатоповерхівку і приватне підприємство.

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що пошуково-рятувальна операція вже завершена. Триває розбір конструкцій. В даний час відомо, що внаслідок влучання в житловий будинок загинули 11 людей, поранення отримали майже три десятки людей.

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