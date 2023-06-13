Там заявили, що нібито "всі призначені об'єкти вражені і мета удару досягнута".

У Міноборони Російської Федерації цинічно прокоментували ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі, в результаті якого загинули 11 цивільних осіб.

"Сьогодні вночі Повітряно-космічні сили Росії завдали групових ударів високоточною зброєю великої дальності повітряного базування по місцях зосередження оперативних резервів ЗСУ, а також складу боєприпасів і озброєння іноземного виробництва", - сказано у зведенні МО.

Там заявили, що нібито "всі призначені об'єкти вражені і мета удару досягнута".

Ракетний удар по будинку в Кривому Розі - деталі

В результаті російського удару по Кривому Розі в ніч на 13 червня поранення отримали 28 мирних жителів, 11 людей загинули.

Під час нічної атаки по Україні ворог, попередньо, застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 були знищені протиповітряною обороною. Також противник завдав удару чотирма "Шахедами", один був знищений нашими захисниками.

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