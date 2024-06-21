Внаслідок удару сталася пожежа.

Росіяни завдавали удар по інфраструктурі Кривого Рогу, на місці виникла пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа", - зазначив він.

Наразі вся інформація зʼясовується, уточнюється, зауважив Лисак. Перед цим, близько 15.40, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу повітряного нападу, зокрема, застосування росіянами балістичного озброєння з південного сходу. Згодом повідомлялось, що зафіксована "швидкісна ціль" на Кривий Ріг.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу також з використанням балістичного озброєння з Криму.

Внаслідок влучання було пошкоджено адміністративну будівлю та житловий багатоквартирний будинок. Тоді загинуло 9 людей та ще 29 постраждало. Серед травмованих - 5 дітей.

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