Українським військовим з допомогою дронів вдалося знищити групу окупантів з 40 осіб, які вийшли з труби.

На Куп'янському напрямку в районі Новоплатонівки українські військові знайшли вихід з труби, яким користувалися російські окупанти.

Про це розповів військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович в етері Київ24.

"Їх там виходило чоловік до 40, наскільки я пам'ятаю, і, власне, наші безпілотники знищили ворога, який намагався пробиратися по цій трубі. Виявили його і знищили", - розповів він.

За словами Петровича, у районі Новоплатонівки та Борової ворогу немає, де закріпитися.

"Тривають бої в полях", - додав військовий.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Вчора співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий розкрив ключовий фактор успіху ЗСУ на Куп'янському напрямку. За його словами, під час української операції було звільнено північну частину Куп’янська, проведено зачистки в центральній частині міста.

А 22 грудня інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади "Помста" Вʼячеслав Федорченко пояснив, що захоплення Купʼянська відкрило б окупантам двері на Харків, а також у тил українських підрозділів на Донбасі.

