За словами речника, окупанти хотіли захопити населений пункт і рухатися на Рясне.

Близько 100 російських військових зайшли до села Грабовське, що в Сумській області. Про це в етері Суспільного сказав речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Відбулася раптова атака, десь до сотні росіян просто увійшли на територію населеного пункту і намагалися ним оволодіти й піти далі на населений пункт Рясне", - сказав він.

Речник додав, що окупанти закріплюються в південній частині Грабовського, але їх звідти вибивають. За його словами, там тривають бої.

За словами Трегубова, зараз на Сумщині відбувається додаткова евакуація, бо населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до російського кордону, перебувають під загрозою.

Ситуація у Грабовському

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів про викрадення російськими загарбниками 52 цивільних українців із села Грабовське на Сумщині. За його словами, ці люди не хотіли евакуйовуватися, хоч їх довго переконували у цьому. Він сказав, що там було десь 17-18 людей призовного віку, а решта - жінки й діти.

Водночас, додав президент, 13 українських військових також потрапили в російський полон.

