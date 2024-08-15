Україна контролює всю Суджу, а також два населених пункти.

У Курській області ЗСУ просунулися на 3 км на схід від Суджі, в яку увійшли в понеділок.

У низці населених пунктів на схід від міста тривали бої. Це селище Мирний, села Бондарівка і Михайлівка. Тепер ЗСУ встановили контроль і над ними, пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Оскільки російські джерела ще 12 серпня заявляли про присутність ЗСУ в Мирному, а 14 серпня російські війська атакували українців у Бондарівці дальніми безпілотниками "Ланцет", тепер я впевнений, що Україна захопила всю Суджу, а також два населених пункти, зазначених вище. ЗСУ також захопили Михайлівку. Село розташоване за 3 км на схід від Суджі", - повідомив Рьопке.

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За його даними, на північно-західному фланзі українського наступу ЗСУ увійшли в село Внєзапноє. Триває наступ на райцентр Кореневе і важкі бої з російськими військовими.

Також Рьопке зазначив, що сьогодні міноборони РФ заявило, що відкинуло ЗСУ на південному сході та відбило взяте напередодні українцями село Крупець.

Ситуація в Курській області

Військові ЗСУ оточили райцентр Кореневе в Курській області з двох сторін. Наразі українські сили підійшли до цього населеного пункту із залізничною станцією.

13 і 14 серпня ЗСУ просунулися в Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. 13 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населених пункти Курської області.

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