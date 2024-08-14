Зазначається, що в регіоні продовжує діяти режим КТО.

14 серпня влада Курської області оголосила про обов'язкову евакуацію жителів селища Глушкове. Відповідне рішення ухвалив регіональний оперштаб, повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"Координувати процес виїзду місцевих жителів будуть силові структури, військові, місцева адміністрація і дружинники Курського центру "Патріот". Прошу всіх дотримуватися рекомендацій", – сказав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що в регіоні продовжує діяти режим контртерористичної операції (КТО).

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"Ситуація в Курській області залишається складною, проте ми робимо все можливе, щоб надати необхідну допомогу нашим жителям. У пунктах тимчасового розміщення зараз перебувають близько 8 тисяч курян, серед яких понад 2200 дітей. (...) Регіон витримує всі випробування. Я пишаюся стійкістю і мужністю курян, а також хочу висловити щиру подяку всім росіянам за їхню підтримку. Особливу вдячність висловлюю Уряду Москви за значну допомогу в цей важкий час", – написав Смирнов.

Ситуація в Курській області

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

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