Алаудінов щонайменше п'ять разів робив гучні заяви про події в Курській області, які не відповідають дійсності.

Голова кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов вп'яте за тиждень заявив, що Росія зупинила просування ЗСУ в Курській області.

Як повідомляє канал "Сирена", сьогодні, 15 серпня, Алаудінов заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ, що зросійські військові ведуть роботу "по завершенню блокування ЗСУ".

"Це вже п'ята його подібна заява лише за шість днів. Два дні тому Алаудінов взагалі стверджував, що просування ЗСУ "зупинено", - зазначає канал.

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"Сирена" з'ясувала, що соратник Кадирова Алаудінов заявляв про те, що росіяни "зупинили" просування ЗСУ 9, 11, 13, 14 та 15 серпня. Його заяви мали однаковий сенс й майже ідентичний зміст.

Курська область - що відбувається на цьому напрямку

Як повідомляв УНІАН, 13 та 14 серпня ЗСУ просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. Водночас росіяни риють окопи та бояться, що ЗСУ розширять прорив.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

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