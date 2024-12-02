За словами військового, росіяни вдалися до тактики класичного виснаження піхотинськими зіткненнями.

На Курському напрямку точаться активні бої. Росіяни намагаються використати увесь свій бойовий досвід, щоб вибити українські підрозділи з цієї території.

Про це заявив мер Генічеська, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман". За його словами, росіяни почали лобові виснаження піхотинськими штурмами.

"Курський напрямок зараз дуже активний та насичений боями, здебільшого піхота, але бувають випадки прямих контактних боїв важкої техніки. Ворог намагається застосувати весь наявний досвід проти нашої армії, найкраще їм вдається класичне лобове виснаження", - зазначив військовий.

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"Осман" зауважив, що втрати з обох сторін є щоденно. "Боротьба за кожен метр, лінія ЛБЗ зараз чітка і немає видимих прогалин, як це було на початку операції", - додав він.

Ситуація в Курській області - останні новини

Раніше українські бійці розповіли для видання The Wall Street Journal, що російські солдати в Курській області йдуть в атаку "по трупах", аби відібрати в України козир для переговорів. Крім того, військові порівнюють бої на Курщині з боями, які відбувалися в українському Бахмуті.

Водночас видання "Укрінформ" повідомило, що Курська операція ЗСУ зупинила плани РФ наступати на Запоріжжя. За інформацією ЗМІ, окупантам довелося забирати із Запорізького напрямку один зі своїх найбільш боєздатних підрозділів і перекидати його на Курщину.

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