Українські бійці заявляють, що не впевнені в тому, що зможуть довго утримувати цю територію.

Росія намагається повернути Курську область до інавгурації Дональда Трампа. щоб відібрати у Києва цінний козир у мирних переговорах. Як розповіли виданню The Wall Street Journal українські бійці, росіяни атакують їхні позиції з такою інтенсивністю, що іноді йдуть у наступ просто по тілах полеглих товаришів.

"Вони атакують постійно - вранці, вдень, вночі", - каже Геній, командир батальйону 47-ї механізованої бригади України.

Він розповів, що близько шести тижнів тому росіяни почали контрнаступ, залучивши цілі колони бронетехніки, і відтіснили українців. За словами Генія, втративши велику кількість бронетехніки, росіяни відмовилися від цієї стратегії і почали відправляти людей пішки невеликими групами.

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"Впоратися з трьома людьми не так вже й складно, але коли вони йдуть один за одним, деякі з них встигають просунутися вперед", - сказав він. "Іноді це всього кілька метрів, але протягом кількох тижнів це стає значним прогресом".

У Курську воюють найкращі сили України

Як пише WSJ, на відміну від східного фронту, де українські війська вже кілька місяців скаржаться на брак боєприпасів і, особливо, людей, бригади, які воюють у Курську, в основному добре оснащені.

За словами Генія, його підрозділ, використовуючи бойові машини "Бредлі" американського виробництва, зміг проводити регулярні ротації військ в окопах, що через постійну загрозу безпілотників стало практично неможливим для підрозділів, не оснащених найсучаснішим обладнанням.

Росія не зважає на втрати

За словами Генія, у його районі у росіян приблизно втричі більше людей, ніж в українців, і вшестеро більше вибухових безпілотників.

А один з українських солдатів, що воює під Суджею, зазначив, що співвідношення українців до російських сил у цьому районі більше, ніж 10 до 1, і що більшість солдатів його батальйону поранені і не можуть битися:

"Їх (росіян) важко порахувати - поле, по якому вони атакують, усіяне тілами", - каже він. - "Вони буквально наступають на тіла своїх товаришів, коли йдуть в атаку".

Крім того, Росія завдає ударів по лініях постачання і сховищах плануючими бомбами, які українські війська не в змозі збити. Ускладнений і базовий зв'язок, оскільки супутникова інтернет-система Starlink не працює на російській території.

В'ячеслав Хоменко, командир взводу 21-ї механізованої бригади українських військ, порівняв бої в Курській області з боями в Бахмуті, зазначивши водночас, що на третьому році війни мотивувати солдатів стало важко. Дев'яносто відсотків солдатів у його взводі - новобранці, у яких мало досвіду і бажання воювати:

"Люди втомилися. Принаймні раз на місяць мені доводиться нагадувати їм, що вони воюють, щоб їхнім онукам не довелося цього робити". У перший рік війни я б навіть не подумав виголосити таку промову".

Україні буде складно утримати Курську область

Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня, вважає, що росіяни, схоже, намагаються виснажити українців перед ще масштабнішим наступом з метою відвоювати Курську область.

"Українська стратегія полягає в тому, щоб утримати Курську область як розмінну монету і домогтися сприятливого співвідношення втрат по відношенню до росіян", - сказав він. На його думку, Україні буде важко утримати Курську область, але "росіянам теж доведеться нелегко".

При цьому українські солдати, які воюють у Курську, кажуть, що поки що незрозуміло, чи варта була операція того. Деякі з них обурюються втраченими територіями на сході країни. Інші кажуть, що якщо їм вдасться протриматися в Курську до настання зими, то до весни їх буде важко витіснити.

Командир батальйону з 47-ї бригади Геній сказав, що не впевнений, як довго вони зможуть утримувати Курську область.

"Я думаю, що врешті-решт вони нас відтіснять. У них є мета досягти кордону за всяку ціну, так що вони це зроблять", - сказав він.

Курська область - новини

Як писав УНІАН, утримання територій у Курській області має величезне значення для України, навіть більше, ніж захист позицій на сході.

20 листопада ЗСУ завдали потужного удару ракетами Storm Shadow по об'єкту в Курській області. На думку аналітиків, метою став бункер, де могли перебувати російські та північнокорейські генерали.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Курська операція ЗСУ зірвала Росії плани наступу на Запоріжжя.

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