Солдати КНДР стали 'солодкою ціллю' для українських дронів, - військовий 'Вульф'

Росіяни не жаліють особовий склад, що прибув з КНДР, змушуючи цих солдатів ловити дрони на живця.

Війська КНДР, що воюють на боці РФ у Курській області, стають "солодкою ціллю" для українських безпілотників. Солдати Пхеньяна ще не знають специфіки дронової війни, розповів в етері "Ми-Україна" заступник командира батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ на псевдо "Вульф".

Військовий зазначив, що військові КНДР використовують примітивну тактику виманювання дронів "на живця", яка раніше була помічена в їхніх військових нотатках:

"На нашому напрямку зараз багато північнокорейських військових, які для БПЛА є солодкою ціллю, тому що вони не розуміють ще, що таке безпілотники. Наразі це на нашу користь. Вони не жаліють свою живу силу і тому в них є така тактика".

Північнокорейці намагаються збивати дрони щільним вогнем зі стрілецької зброї, але оператори успішно протидіють цьому. "Вульф" пообіцяв, що для кожного солдата КНДР знайдеться свій дрон.

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За його словами, загалом у Курській області РФ ситуація є непростою. Погіршені погодні умови заважають підрозділам безпілотних систем повністю розкрити свій потенціал на полі бою.

"Напрямок у нас складний, як і всі інші. Наразі ворог проводить "м'ясні" штурми із застосуванням техніки, але завдяки безпілотним системам ми стримуємо їх, рятуємо наших піхотинців, допомагаємо і максимально знищуємо ворога", – додав "Вульф".

Війна в Україні - участь солдатів з КНДР

Солдати армії Північної Кореї понапивалися у новорічну ніч, їхній бойовий дух впав. Як зазначається у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 31 грудня та 1 січня росіяни продовжили залучати підрозділи армії Корейської Народно-Демократичної Республіки до ведення бойових дій у Курській області Росії.

Водночас, підкреслили в ГУР, північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.

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