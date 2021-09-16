Паспорт "мешканця "Л/ДНР" не має жодної легітимності.

Скандальний лідер російського мотоклубу "Нічні вовки", Олександр Залдостанов ("Хірург"), відомий своїм прихильним ставленням до окупації ОРДЛО та Криму й політики Кремля, отримав з рук ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна папірець у формі "паспорту".

Про це пишуть Новости Донбасса.

"Документ" Залдостанову Пушилін вручив сьогодні.

"Ти дуже багато зробив і продовжуєш робити для республіки. З перших днів 2014 року ти підтримуєш "республіку", – відповів ватажок бойовиків.

Читайте такожВажкі наркотики та російські командири: на Донбасі затримали бойовика, який розкаявсяСвоєю чергою, Залдостанов заявив, що для нього стати "громадянином "ДНР" означає ще раз присягнути Росії".

"Тому я дуже хотів би, щоби наша еліта, якщо б і мала якесь інше громадянство, то воно було б тільки одним – це громадянство Донбасу. Тому що стати громадянином Донбасу – означає стати росіянином", – додав російський байкер.

При цьому не вказано, чи відмовився Залдостанов від російського громадянства.

Світ не визнає незалежності окупованих російськими бойовиками та військовими українських територій Донецької та Луганської областей. Відповідно паспорт "мешканця "Л/ДНР" не має жодної легітимності.

Водночас в ОРДЛО бойовики змушують українців відмовлятися від українського громадянства на користь російського.

"Нічні вовки" відомі своєю прокремлівською позицією. Вони неодноразово висловлювали публічне схвалення дій Москви щодо окупації українських територій. Сам Залдостанов є відданим прихильником політики Володимира Путіна. Цього року він катав російського президента в Криму.

Через заперечення територіальної цілісності України лідер "вовків" перебуває під українськими санкціями. Він внесений у "чорний список" для в’їзду і знаходиться у базі "Миротворець".

Автор: Віолетта Орлова