"Байк-шоу" хотіли спочатку провести в окупованому Севастополі, проте через епідеміологічну ситуацію його вирішили перенести на окупований Донбас.

Російські байкери "Нічні вовки", з якими не раз зустрічався президента РФ Володимир Путін, зібралися в окупований Донецьк розважати терористів.

Про це РИА Новости повідомив ватажок байк-клубу Олександр Залдостанов (Хірург).

"Байк-шоу" хотіли спочатку провести в окупованому Севастополі, проте через епідеміологічну ситуацію його вирішили перенести на окупований Донбас.

"Нами прийнято рішення про перенесення місця проведення байк-шоу з Севастополя в Донецьк. Зараз, враховуючи епідеміологічну ситуацію і рекомендації "влади Севастополя", інше рішення неможливе. У Донецьку байк-шоу пройде вперше", - сказав Залдостанов.

"Хірург" вже нібито домовився з ватажком терористів "ДНР" про проведення "шоу".

Також "байкери Путіна" готуються провести аналогічне "шоу" в Севастополі вже наступного року.

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10 серпня 2019 року Путін відвідав Крим, де взяв участь у міжнародному байк-шоу "Тінь Вавилона", організованому мотоклубом "Нічні вовки".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим, не узгодженим з українською стороною відвідуванням Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

У заяві МЗС сказано, що спроби російської сторони і мас-медіа інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських чиновників є нікчемними: Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України.

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Автор: Денис Прядко