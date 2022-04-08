Вона записала відеозвернення.

Лікар швидкої медичної допомоги з Миколаєва Лариса Батарина звернулася до свого колишнього зятя, який служить в Повітряно-космічних силах Російської Федерації.

Її звернення публікують Новини-Н.

Дочка жінки була одружена з Віталієм Нестеренком. Зараз чоловік служить в авіаційній частині, яка базується на аеродромі Бельбек в окупованому Криму.

"Я виїжджаю на виклики, бачу наслідки обстрілів нашого міста. Звертаюся до колишнього зятя Нестеренка Віталія, який служить в Криму на аеродромі Бельбек. Звідти вилітають літаки, які бомблять наше місто. Закликаю не виконувати злочинних наказів свого керівництва", - сказала жінка.

Раніше повідомлялося, що вчителька з Кіровоградської області і двоюрідна сестра звернулися до заступника керівника адміністрації Путіна, який народився і виріс в Україні.

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