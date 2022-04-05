У результаті нового ворожого обстрілу обласного центру, зокрема, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Миколаєві внаслідок обстрілу цивільного населення російськими окупантами, здійсненого у понеділок, 4 квітня, загинули 12 осіб, 41 особа - поранена, серед них є четверо дітей.

У результаті вибухів снарядів супротивника були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та автотранспорт мешканців обласного центру, повідомили в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Миколаївського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в регіоні.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці. Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Миколаїв.

4 квітня стало відомо, що в Миколаєві під обстріли, зокрема, потрапили лікарні, дитсадки та школи, один снаряд потрапив у торгові ряди. Глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що в результаті ворожих атак загинули 11 осіб.

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