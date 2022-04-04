Обидві розповіли про жахи війни та попросили допомогти.

Вчителька з Кіровоградської області та двоюрідна сестра звернулися до Дмитра Козака, заступника керівника адміністрації Путіна. Обидві зі сльозами просили путінського соратника, який народився та виріс в Україні, зупинити кровопролиття.

Відеозвернення з'явилося у мережі.

Вчителька Наталія Гаврилівна була класним керівником Козака. Жінка згадала, що в дитинстві однокласники та односельці звали Козака Мітею.

"Мітю, я все вам старалась пояснити, щоб ви розуміли. Поясни тепер мені, дитино: що це за війна? Кому вона треба? На коліна б перед усією Україною стала б – і просила б пробачення, що щось я не додала тобі у вихованні, щось упустила... Я не знаю, що більше сказати. Я не розумію цієї війни. І не можу зрозуміти, що ти – у протилежному таборі – іншому, ніж той, де твої однокласники, наші селяни і я теж!" – зі сльозами каже літня жінка.

У тому ж відео до Козака звернулася його двоюрідна сестра. Вона й досі живе в рідному селі. Жінка вирішила достукатися до родича та розповіла йому про жахи війни.

"У нас війна. Якщо ти можеш якимось чином допомогти нам, щоб у нас закінчилась війна... У нас дітей ґвалтують, жінок ґвалтують... Побили всі міста. Будинків немає. Люди не мають куди піти. Виїжджають, хто куди бачить. Дуже в нас тяжко... Якщо ти можеш чим-небудь допомогти нам – допоможи!" – звернулася жінка.

Сестра Козака на могилі бабусі попросила його заради її пам'яті допомогти завершити війну.

Нагадаємо, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак народився у селі Бандурине на Кіровоградщині.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за широкомасштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, однак поки її прохання не задовольнили.

Водночас в РНБО заявили, що Росія готується до затяжної війни, а так зване відведення військ на Київщині та Чернігівщині - не що інше, як передислокація.

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