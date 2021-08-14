Бойовики, що окупували Донбас, піймали й застрелили єфрейтора Данила Цуприка, який напередодні під час п'яної бійки застосував зброю і вбив сімох осіб.
Про це повідомили у Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Після ліквідації Цуприка, аби уникнути відповідальності, командування мотострілецького полку так званої "ДНР", де він служив, підписало указ про його звільнення "заднім числом" - 9 серпня 2021 року.
Також розвідка наводить розшифровку перехоплених переговорів бойовиків:
"- Ну, все, ліквідували цього дядю.
- На Ленінському, в двоповерховому якомусь червоному будинку, колишнє КНП якесь.
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- Ну, я так розумію, що звідти вояк прибрали. Швидше за все СОБРівці і скоріше за все спецназ МВС, напевно.
- Тому що туди приїжджав начальник кримінальної поліції генерал-майор, бл*дь. Зараз скажу, як його, Грошевий. Мій старий знайомий, але я з ним не бачився.
- Я коротко розпитав, а як його ліквідували, чим, я не знаю.
- Не знаю, що нашим буде.
- Ну, звільняли 11-м числом, бл*дь, навіть 9-м.
- Але тільки як у нього зброя пропала. Я не знаю, що командиру за це буде.
- Ну, як би втрата зброї, бл*дь".
Нагадаємо, що Генеральний прокурор направив до суду обвинувальний акт щодо "заступника міністра інформації"ДНР" за пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.