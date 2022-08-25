За його словами, якщо міжнародні організації і надалі будуть тиснути на Росії, то вона може відмовитись від цієї ідеї.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не вважає, що окупанти відмовились від ідеї провести судилище над українськими військовополоненими у Маріуполі.

Про це він заявив під час інформаційного телемарафону.

"Я не думаю, що на даний час прийнято рішення повністю відмовитися від цієї ідеї", - сказав він.

Він додав, що Російська Федерація йде настільки далеко, наскільки їй дозволяють йти, тому в цьому питанні велику роль зіграли заяви міжнародних організацій, в тому числі ООН, що це судилище буде оцінено як військовий злочин з боку РФ.

"Коли вони щось роблять, вони не дарма роблять публічні заклики. Спочатку це були чутки, що нібито готується приміщення, нібито готуються клітки, щоб судити наших військовополонених. Вони подивились на реакцію, реакція буля млявою. Після цього робить заяву Пушилін, що так, дійсно, вже була названа конкретна дата, 24 серпня, що буде в Маріуполі, назвали не тільки дату, а й місце, говорили, що буде відбуватися судове засідання щодо засудження нібито українських військових злочинців. Отже, вони назвали все, що могло свідчити про те, що прийнято на 90% рішення це публічно проводити. І після цього нарешті почали отримувати не лише сигнали, а юридичні боку наших міжнародних партнерів. Побачивши, наскільки це потужно, то вирішили поки перенести", - сказав він.

За його словами, якщо міжнародні організації і надалі будуть тиснути на Росії, то вона може відмовитись від цієї ідеї.

"Якщо реакція та тиск міжнародної спільноти будуть спадати, я цілком допускаю, що вони можуть повернутися до ідеї проведення цього публічно. Якщо тиск буде збільшуватися, то я цілком допускаю, що вони повністю відмовляться від проведення цього судилища", - сказав він.

Крім цього, він прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, що судилище у Маріуполі буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі.

"Я оцінюю, що навіть заява нашого президента стала додатковим тиском на наших міжнародних партнерів, тому розглядаючи ці дві заяви (Зеленського і ООН - УНІАН), я би сказав, що заява нашого президента є основною , базовою, бо вона тисне не тільки на РФ, вона тисне наших міжнародних партнерів, бо вони зрозуміли, що треба видавати юридичні документи", - сказав він.

Довідка УНІАН. 8 серпня Асоціація родин захисників "Азовсталі" оприлюднила коментар щодо підготовки окупантами трибуналу над бійцями "Азову".

В Асоціації зазначили, що мережу сколихнула інформація про те, що окупанти готуються до проведення "міжнародного" трибуналу над бійцями ОЗСП "Азов" – захисниками Маріуполя та "Азовсталі".

"Спочатку ворог продемонстрував клітки у маріупольській філармонії, а згодом інформацію про підготовку до проведення показового судилища підтвердив і голова фейкової "ДНР" Пушилін", - наголошували в Асоціації.

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